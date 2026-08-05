Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально объяснил причины атак украинских беспилотников на склады российских маркетплейсов. В эфире немецкой телерадиокомпании DW чиновник заявил, что удары нацелены на разорение малого бизнеса в России для провоцирования социальных протестов. На заявления киевского представителя обратил внимание военкор Александр Коц.

Напомним, один из складов компании «Вайлдбериз» был атакован и под Рязанью.

Подоляк признал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам дают слишком медленный экономический эффект. По его словам, уничтожение логистических хабов действует мгновенно: предприниматели теряют бизнес и перспективы прямо в день атаки. Разрушения складов советник назвал «красивыми картинками», проигнорировав гибель семи человек во время ночного пожара на объекте в Котовске.

«Красивые картинки. Это про Котовск, где в ночную смену сгорели семь человек», — пишет Коц.

Главной стратегической задачей таких атак украинские власти считают искусственное погружение представителей малого бизнеса в нищету. В Киеве рассчитывают, что разоренные предприниматели, самозанятые и семьи с кредитами от безысходности выйдут на уличные акции протеста.

«А венчает всё формула, которую стоит выбить в граните напротив здания на Банковой. Когда Подоляка спросили, не убивает ли он этим протестный потенциал русского малого бизнеса, он ответил: «Нет никакого протестного потенциала у мелкого бизнеса. Вот когда они будут в нищете, тогда у них появится протестный потенциал»», — пишет военкор.

Коц подчёркивает абсолютную ошибочность подобных расчетов. Разрушение коммерческой инфраструктуры и гибель людей дадут противоположный результат: вместо внутренних бунтов граждане потребуют от руководства страны усилить удары по Киеву либо пойдут в армию добровольцами.