Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Первой премьерой телесозна на СТС станет сериал «Гудовы» с Розиным и Майковым

Алексей Самохин
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24 августа в 20:00 на канале СТС состоится первая премьера телесезона — 16-серийная комедия «Гудовы» (16+) производства компании Russian Code. Главные роли в сериале, представленном на фестивале «Пилот», исполнили Алексей Розин, Павел Майков, Влад Прохоров и Олеся Железняк. Над проектом работали режиссёры Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «Последний богатырь») и Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы»).

«Мне приходится читать множество сценариев, но в «Гудовых» с первых страниц чувствовалась особая энергия, — признаётся Дмитрий Дьяченко. — Это история о том, как важно уметь преодолевать свои предрассудки, особенно если они мешают близким людям понять друг друга. Тема вечная, но в нашем сериале она звучит свежо и неожиданно — во многом благодаря непредсказуемому характеру Сергея Гудова».

По сюжету у главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть всё для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном посёлке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Всё меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семён (Павел Майков) — авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий Матвея в свои махинации.

«Это семейная сага, где мы говорим о серьёзных вещах с улыбкой, — считает Алексей Розин. —  Мой герой — хороший человек, но при этом в Сергее Гудове старался отразить те черты и проявления, которые и в себе не люблю, и все мы подмечаем в близких, друзьях и соседях». 

Основные экстерьерные съёмки прошли в подмосковной деревне Хлыбы, а всё внутреннее пространство фамильного дома Гудовых построили в павильоне «Мосфильма». «Три месяца съёмочная группа колесила по всему Подмосковью, чтобы получить в кадре ту уникальную атмосферу, где «без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости». За это время мы все стали немножко Гудовыми, практически родственниками», — признаётся креативный продюсер Максим Паршин.

Фото: СТС

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