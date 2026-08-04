Состояние актера Вячеслава Воскресенского остается тяжелым

Актер Вячеслав Воскресенский по-прежнему находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным ТАСС, изменений в состоянии 77-летнего Вячеслава Воскресенского пока нет. Об этом агентству сообщили его родственники.

Ранее семья актера рассказала, что он пришел в сознание, однако продолжает находиться на ИВЛ. Посещения для родственников пока запрещены, а врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов.

По информации из окружения артиста, Воскресенский приехал в Екатеринбург к другу. Во время поездки он почувствовал сильную боль в животе. После госпитализации медики диагностировали у него аппендицит и перитонит.

Вячеславу Воскресенскому 77 лет. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме-сказке «Финист — Ясный Сокол», вышедшем на экраны в 1975 году.