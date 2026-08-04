Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Ленобласти

После атаки беспилотника в поселке Красный Бор Тосненского района вспыхнул пожар на территории складского комплекса Wildberries и Russ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что беспилотник попал в складскую зону в Красном Бору. По его словам, удар пришелся по гражданскому объекту — складам объединенной компании Wildberries и Russ.

Для ликвидации возгорания создали оперативный штаб. К тушению привлекли силы и средства Леноблпожспаса и Главного управления МЧС по Ленинградской области.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили, что после атаки на логистический объект возник пожар. На месте продолжают работать пожарные расчеты.

В компании уточнили, что сотрудников заранее эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из-за происшествия прием поставок на склад временно приостановили. Грузы перенаправляют на другие логистические объекты.