Девушка из Рязанской области попала под следствие за дропперство

Жительницу Рыбновского округа полицейские подозревают в дропперстве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Жительница села стала фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Неизвестный через интернет договорился с девушкой о том, что она за небольшую плату окажет посредническую услугу в финансовой операции.

Действуя по указанию данного лица, жительница Рыбновского округа получила на свою банковскую карту 70 тысяч рублей, затем обналичила эту сумму в отделении банка и передала их в условленном месте курьеру.

Сотрудники полиции выяснили, что карта девушки фигурирует в уголовном деле о дистанционном мошенничестве.

Следователем ОМВД России «Рыбновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Сотрудники полиции устанавливают других участников криминальной схемы.

Полиция предупреждает! Мошенники нередко используют подставных лиц (дропперов) для вывода похищенных у граждан денег. Аферисты обещают быстрый заработок за открытие счёта в банке, передачу банковской карты или перевод денег третьим лицам. Однако следует помнить, что подобные действия — это уголовно наказуемое деяние. Будьте бдительны и не совершайте необдуманных поступков!