В Рязани продолжают расширять Московское шоссе у путепровода

Работы по расширению Московского шоссе в районе путепровода продолжаются. На участке уже установили новые опоры освещения и ведут монтаж инженерных сетей.
Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ходе реконструкции Московского шоссе в районе путепровода.
По его словам, подрядчик уже установил новые опоры наружного освещения. Сейчас специалисты прокладывают кабельные линии, монтируют инженерные коммуникации и обустраивают систему ливневой канализации.
Одновременно продолжается строительство подпорных стенок со стороны здания Социального фонда. Работы идут в рамках проекта по расширению одной из самых загруженных городских магистралей.