Фото: 7info.ru
Транспорт и дороги

Москвичам выписали штраф в 100 тысяч рублей за поездку на электросамокате

Алексей Самохин
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Пара из Москвы получила штраф в размере 100 тысяч рублей за поездку вдвоем на арендованном электросамокате. Как выяснилось, такую сумму предусматривают правила сервиса кикшеринга, с которыми пользователи соглашаются при регистрации.

О необычном случае рассказала «Комсомольская правда». Молодой человек опубликовал видео, на котором в приложении сервиса отображается задолженность в размере 100 тысяч рублей. Перед этим его девушка показала кадры совместной поездки на одном электросамокате по аллее московского парка.

По словам автора ролика, нарушение зафиксировал сотрудник компании, который в это время обслуживал находившиеся поблизости самокаты и менял в них аккумуляторы. После этого пользователям пришло уведомление о штрафе.

Девушка отметила, что, если бы нарушение выявил сотрудник Госавтоинспекции, наказание оказалось бы значительно мягче — 800 рублей. Именно такой административный штраф предусмотрен за подобные нарушения правил пользования средствами индивидуальной мобильности, включая перевозку пассажира.

Однако сервисы аренды электросамокатов вправе устанавливать собственные санкции. При регистрации пользователь принимает условия оферты, в которой прописан запрет на поездки вдвоем и размеры штрафов за нарушение этих правил.

Как напоминает издание, кикшеринговые компании начали применять крупные штрафы за совместные поездки еще в 2024 году. Тогда один из операторов впервые взыскал с москвича 100 тысяч рублей за аналогичное нарушение, списав средства с банковской карты, привязанной к аккаунту.

В сервисе объясняли, что ужесточение санкций стало частью мер по повышению безопасности. Ранее столичный департамент транспорта рекомендовал операторам кикшеринга увеличить размеры штрафов за наиболее опасные нарушения правил использования электросамокатов.

В Рязани также активно работают сервисы проката самокатов. Некоторые пользователи, особенно подростки, ездят на одном электросамокате вдвоём, а то и втроём. Правда, о таких высоких штрафах не сообщалось. Да и просто о штрафах самокатчикам также.

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