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Общество

Деньги должны работать: эксперт раскрыл опасность банковских вкладов с доходностью до 20%

Алексей Самохин
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Обещания банков о доходности вкладов до 20% годовых часто сопровождаются множеством условий, из-за которых реальная прибыль оказывается значительно ниже. Эксперт Сергей Елин рассказал, на что стоит обратить внимание перед оформлением такого продукта.

Эксперт МГО «ОПОРЫ РОССИИ» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин в беседе с агентством «Прайм» отметил, что привлекательные ставки на рекламных баннерах нередко используются как способ привлечь клиентов. По его словам, максимальная доходность обычно доступна лишь при соблюдении целого ряда требований.

Чаще всего повышенная ставка действует только в первые два-три месяца и распространяется исключительно на новые деньги, переведенные из другого банка. Если клиент нарушит хотя бы одно из условий, например снизит минимальный остаток на счете, процент автоматически уменьшится до среднерыночного уровня — около 14–15% годовых.

Отдельное внимание эксперт призвал уделять предложениям, в которых вклад объединяют со страховыми продуктами. В подобных случаях часть средств направляют на депозит, а остальную сумму — в инвестиционное или накопительное страхование жизни. Такие вложения уже не подпадают под систему страхования вкладов, их доходность зависит от ситуации на рынке, а при досрочном расторжении договора можно потерять до половины инвестированных средств.

По словам Елина, особенно уязвимыми оказываются пожилые клиенты. Доверяя сотрудникам банка, они нередко подписывают документы, не до конца понимая условия сделки, а затем выясняют, что часть их сбережений оказалась недоступной.

Эксперт добавил, что для получения повышенной ставки банки нередко требуют подключить дополнительные платные услуги — страховку, SMS-информирование, премиальный пакет обслуживания или подписку. За год расходы на такие сервисы могут существенно сократить доход по вкладу, из-за чего обычный депозит без дополнительных условий оказывается выгоднее.

В заключение Сергей Елин посоветовал не принимать решение, основываясь только на рекламных обещаниях. Перед подписанием договора он рекомендует запросить письменный расчет доходности, внимательно изучить все условия и отказаться от навязанных дополнительных продуктов, если в них нет необходимости.

«Ваши накопления — это не просто цифры, это ваш личный капитал, который должен работать прозрачно и надежно, а не превращаться в инструмент для выполнения банковских планов продаж. Не верьте обещаниям на словах — просите письменный расчет и отказывайтесь от навязываемых продуктов», — резюмирует эксперт.

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