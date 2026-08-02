Минобороны сообщило об уничтожении 635 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за прошлую ночь уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа. Налет затронул 16 регионов страны, включая Рязанскую область, а также акватории двух морей.

По данным Министерства обороны РФ, дежурные силы перехватили и ликвидировали дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Также воздушные цели сбивали в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, над Азовским и Черным морями.

В Рязанской области угроза атаки БПЛА была объявлена в 22:57 1 августа. Сигнал опасности повторно подтверждали в 00:56 и 02:43. В 05:40 был отбой опасности, однако уже через восемь минут, в 05:48 режим беспилотной опасности ввели снова. В 07:45 режим опасности БПЛА отменён.

Отметим, что ночью жители Рязани слышали громкий хлопок, вероятно, работала ПВО.