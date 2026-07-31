Подросток без прав устроил в Рязанской области ДТП, весь экипаж увезли на «скорой»

В Рязанской области 17-летний подросток без прав устроил серьёзное ДТП. С ним в салоне находились молодые девушки, весь экипаж увезли с места происшествия на «скорой».

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, вечером 30 июля 17-летний житель Сараевского округа сел за руль автомобиля «Лада Гранта». С ним в салоне находились 16-летняя и 18-летняя девушки. На 33 километре автодороги Сараи-Муравлянка-Троицкое он не справился с управлением машины. Она вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и пассажирки были доставлены в медучреждение. Они получили травмы различной степени тяжести.