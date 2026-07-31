Рязанские полицейские депортировали из РФ мигрантов-угонщиков и наркопреступника

Рязанские полицейские депортировали из Российской Федерации троих мигрантов, которые отбыли наказание за уголовные преступления. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

Два гражданина одной из стран Восточной Европы были осуждены за угон автомобиля и незаконное пересечение границы. Выходец из Закавказья отбывал наказание за наркопреступление. Судом было доказано, что он незаконно хранил наркотики в крупном размере.

— После освобождения из мест лишения свободы их нахождение на территории России было признано нежелательным. Депортация ранее судимых иностранных граждан способствует улучшению криминогенной обстановки, — отметили в Управлении.

Иностранцев сопроводили в аэропорт «Домодедово». Оттуда они вылетели за свой счёт в страны гражданской принадлежности.