Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта беспилотников ВСУ

В ночь на 31 июля в Рязанской области объявляли угрозу налёта украинских БПЛА. Соответствующие уведомления жителям региона рассылала РСЧС.

Беспилотную опасность объявили в 02:08. Рязанцев предупредили о том, что нельзя подходить к окнам и нужно избегать открытых участков. В 04:25 сигнал опасности продлили.

В 05:12 опасность атаки БПЛА отменили.

Массированную атаку украинских дронов Рязань пережила рано утром 29 июля. О том, как развивались события и как боролись с последствиями налёта, мы подробно писали.