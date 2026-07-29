Рязанцам напомнили, что делать при звуках сирены и воздушной тревоге

Утром 29 июля в Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены. Систему оповещения услышали жители всех районов города. Рязанцам также пришли предупреждения о воздушной тревоге в мессенджере МАХ, а также в СМС.

Причина срабатывания систем – массированная атака беспилотников. В результате случившегося пострадали люди, получила повреждение гражданская инфраструктура. Обломки БПЛА упали на территориях предприятий. В связи со сложившейся ситуацией рязанцам напомнили, как вести себя при звуках сирены.

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Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание. На открытом пространстве высок риск пострадать от обломком БПЛА или осколков стекла. Если во время воздушной тревоги вы дома, стоит спуститься на нижние этажи. Лифтом пользоваться при этом не рекомендуется.

В квартире выберите помещение без окон с капитальными стенами. Например, ванную, прихожую, кладовку. При себе держите документы, лекарства, которые принимаете постоянно.

Рязанцам советуют во время работы сирен не подходить к окнам. Запрещено снимать полёты БПЛА, а также работу ПВО на видео. За публикацию такого контента предусмотрена административная ответственность.

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Если заметили беспилотник или подозрительный предмет, который может оказаться обломком БПЛА, не подходите к нему. Отойдите минимум на сто метров и звоните по номеру 112.

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