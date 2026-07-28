Багровое небо над Москвой и тень Кремля на Востоке: что предрёк Серафим Саровский России

Настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле сообщал в 2025 году, что были обнаружены новые записи старца Серафима Саровского. В них содержатся пророчества о судьбе православной веры и о России как стране, которая её поддерживает и развивает, писало издание Life.

Если раньше нам была известна только «Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым», то теперь появилась возможность заглянуть в личные записи великого старца. И там, как оказалось, много интересного о том, что ждёт нас в будущем.

«Голоса камней заговорят»

Серафим Саровский писал: «Когда тень от стен Кремля ляжет на восток, а голоса камней заговорят, придёт время испытаний. Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падёт». Это очень позитивное пророчество. Старец Серафим написал его после видения, которое посетило его во время молитвы. Он имел в виду не только Кремль как символ власти, но и всю Россию. Точную дату исполнения предсказания старец не назвал, но предупредил, что людям явится знамение незадолго до этих событий.

Также старец писал: «Небо над Москвой станет багровым, а река потечёт не так, как прежде. Это время потребует от всех нас веры и стойкости».

Именно это и должно стать тем самым знамением, после которого начнут разворачиваться события. Но не стоит пугаться любой Кровавой луны или светового загрязнения в больших городах: по-настоящему багровым небо бывает редко. Красный цвет неба означает видимо что-то другое. Река, которая потечёт не так, как прежде, — это, возможно, Москва-река.

«Тень от стен Кремля ляжет на восток»

Итак, «тень от стен Кремля ляжет на восток». Это может означать только одно: стратегический поворот России от партнёрства с западными державами к сотрудничеству с государствами восточными, в первую очередь с Китаем и Кореей. Этот поворот уже происходит: сейчас юань не менее важен для россиян, чем другие валюты, а мы сами активно пользуемся китайскими машинами, смартфонами и даже нейросетями.

Кстати, о смартфонах: возможно, именно появление этих гаджетов предсказал старец Серафим, когда рассказывал о «говорящих камнях». Для человека эпохи XVIII–XIX веков смартфоны издалека и правда могли показаться камнями. А тот факт, что они издают звуки, подтверждает силу пророчества. Помним: к старцу после молитвы пришло именно видение, и возможно, божественная длань перенесла его душу в XXI век.

«Сердце Руси не падёт»

Серафим Саровский честно предупредил россиян об испытаниях. Но в его предсказании есть и надежда на лучшее. «Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падёт», — писал старец. Это значит, что все испытания Россия с блеском преодолеет и сохранит самое главное: духовность своего народа и православную веру. Именно эти качества помогают нашей Родине бороться и побеждать из года в год. А если россияне будут помнить о Боге, вести праведную жизнь и молиться, то любые испытания можно преодолеть.

У старца Серафима не так много пророчеств. До этого было известно только об одном — более мрачном. Серафим утверждал, что над Россией сгустятся тучи и грядёт пора бед и несчастий. Но наша страна выстоит. «Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — писал старец по этому поводу. И правда, у Бога на Россию далеко идущие планы.

Пророчества старца Серафима Саровского — это благочестивое чтение. Сердце радуется каждый раз, когда находят личные записи святого. Напомним, Серафим Саровский — один из важнейших русских праведников. Его причислили к лику святых при Николае II, а именно в 1903 году. При жизни старец Серафим основал Дивеевский женский монастырь и стал одним из самых любимых святых на Руси. К нему обращаются с молитвами о мире, семейном благополучии и здоровье. А ещё просят у батюшки Серафима стойкости и мудрости, который так не хватает нам в непростых реалиях.