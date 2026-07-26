Блаженная Матрона Анемнясевская, икона с сайта "Азбука Веры"
Новости Касимова

В Касимовском округе состоятся торжества в память о блаженной Матроне Анемнясевской

Валерия Мединская
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29 июля в Касимовском округе пройдут торжества в память о блаженной Матроне Анемнясевской. Праздничное богослужение в честь святой пройдёт в Троицком храме рабочего посёлка Гусь-Железный.

Возглавит богослужение митрополит Рязанской и Михайловский Никодим. К 8:00 верующих приглашают на исповедь, в 8:55 состоится встреча владыки.

В 11:00 начнётся праздничный молебен и крестный ход вокруг Троицкого храма, в 11:30 — трапеза и переезд в село Анемнясево;

В 12:30 в селе Анемнясево, на родине Матронушки, пройдёт крестный ход от храма и водосвятный молебен у часовни блаженной Матроны.

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Слепая подвижница из рязанской деревни: история святой Матроны Анемнясевской (Беляковой)

Она родилась в самой бедной семье в деревне Анемнясево Касимовского уезда, в семь лет ослепла от оспы, а после жестоких побоев матери навсегда потеряла способность ходить. Но именно эта лежачая слепая девочка стала одной из самых почитаемых святых Рязанской земли — блаженной Матроной Анемнясевской.

С 17 лет к ней потянулись люди. Сначала односельчанин попросил исцелить спину — и получил помощь. Потом другой пришёл с молитвой о детях. А спустя годы к Матрёшиной кроватке шли уже сотни паломников ежедневно — из соседних сёл, из Касимова, из самых дальних уголков страны. Слепая, прикованная к постели, знала наизусть множество молитв и акафистов, пела церковные песнопения детским звонким голосом и каждого из посетителей видела насквозь духовным зрением. Кого-то утешала, кого-то мудро наставляла. Многих исцеляла.

Жизнеописание подвижницы составили при её жизни священник Николай Правдолюбов и его брат Владимир. За эту рукописную книгу их арестовали и отправили в лагеря на долгие годы. Саму Матрону в 1935-м тоже хотели арестовать как «вредный элемент». Председатель лично вынес 70-летнюю лежачую женщину из дома. Машина с ней дважды ломалась по дороге. Из Касимова её увезли в Рязань и затем в Москву. Несколько лет спустя председатель тяжело умирал. Дело было летом. Дом стоял с открытыми окнами из-за жары. Он кричал так громко от боли, что слышало полдеревни. В народе говорили: «Это тебе не Матрёшеньку поднимать!» Но он позвал священника и искренне и горячо каялся в своих грехах.

По некоторым сведениям, Матрона прожила в Москве почти год. Предположительно, она была заключена в Бутырскую тюрьму. Но пробыла там недолго, потому что сделалась объектом почитания почти всех заключенных, которые начали петь акафисты и молиться. Документально засвидетельствовано, что блаженная Матрона умерла от сердечной недостаточности 16/29 июля 1936 года в Доме хроников имени Радищева в Москве, недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

В 1999 году Матрону Анемнясевскую прославили как местночтимую святую Рязанской епархии, а затем канонизировали для общецерковного почитания в лике новомучеников и исповедников Российских.

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