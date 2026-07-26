Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Новости России

Эксперт раскрыла тайный смысл подарка Токаева Путину

Никита Рязанцев
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Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подарить Владимиру Путину особенную картину говорит о его желании развивать сотрудничество с Россией, рассказала в беседе с «АиФ» эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева.

Накануне во время встречи в Омске политик подарил российскому лидеру полотно, на котором изображены казахский ученый Чокан Валиханов и русский писатель Федор Достоевский.

«Подарок свидетельствует о долговременном сотрудничестве, ведь связи России и Казахстана существуют со времен Достоевского и по сегодняшний день. Учитывая такие давние связи, это вполне закономерный и ожидаемый жест», — пояснила Богачева.

По ее словам, предметы живописи — отличный вариант подарка: в рамках протокольной практики их, как и фарфор с изысканными интерьерными вещами, считают одним из наиболее уместных решений.

Чокан Валиханов стал первым казахским ученым, который изучал культуру и географию Сибири, Центральной Азии и Семиречья. В 1853 году окончил Омский кадетский корпус, где получил глубокие знания русского языка. Затем он некоторое время жил в Петербурге.

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