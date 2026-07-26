Власть и политика

Депутаты Гордумы заслушали доклады о подготовке Рязани к новому отопительному сезону

Валерия Мединская
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Вопрос о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Рязани к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы.

В рамках ремонтной программы МУП «РМПТС» запланированы и выполняются работы по ремонту тепловых сетей 4,18 км (26,2% от плана); ремонт 23 единиц котлов и котельного оборудования (48,9% от плана); восстановлено 6,634 тыс. м² тепловой изоляции (20% от плана). Согласно графику проведения испытаний опрессовано 10 участков из запланированных 16 участков магистральных тепловых сетей (выполнение 63%): выявлено 121 повреждение, из которых 98 уже устранено.  За счет субсидий из областного и городского бюджетов в 2026 году запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на 4 участках протяженностью 8,028 км со сметной стоимостью работ 239,406 млн. руб.

В рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году реализуется капитальный ремонт участков трубопроводов от котельной на ул. Новоселов, 53а; от ул. Попова до пл. Попова и по ул. Садовой. Все работы должны быть завершены в период с середины августа до конца сентября текущего года. Также запланирован капитальный ремонт участков трубопроводов по ул. Старая Дубрава  и ул. Баженова.

К отопительному периоду 2026-2027 готовятся 2677 жилых домов, обслуживаемых управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.

Кроме того, на заседании комитета депутаты поддержали внесение изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Проект решения подготовлен в целях приведения документа в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также в связи с организационно — штатными изменениями.

Члены комитета заслушали информацию администрации Рязани о ходе реализации на территории города муниципальных программ «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани». На данный момент выполняется капитальный ремонт дороги, ведущей к санаторию «Сосновый бор», Московского шоссе в комплексе с расширением проезда под путепроводом на стыке с Первомайским проспектом и пересечениями с улицей Вокзальной и Михайловским шоссе, а также Животноводческой улицы. Выполнен ямочный ремонт на 54 участках. Общий процент выполнения программы составляет 70%.

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