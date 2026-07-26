Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Олег Васильев раскрыл «КП-Рязань» некоторые подробности гибели девочек-подростков на улице Бирюзова в начале июля. Их трупы нашли во дворе многоэтажки.

По словам Васильева, следователи отрабатывают ряд версий случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних».

Сейчас по делу проводятся судебные экспертизы. Устанавливается круг общения погибших для выяснения обстоятельств трагедии.

Олег Васильев обратил внимание: одна из погибших девочек – из Татарстана. К своей рязанской подруге она приехала в гости. Вместе они погибли.

Напомним, трагедия произошла 7 июля. Тела молодых девушек обнаружили рядом с высотным домом очевидцы.

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