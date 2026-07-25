В Рязани оказались обесточены Кальное и Дашково-Песочня

Вечером 25 июля в Рязани случилось аварийное отключения электричества. Как итог – без света остались улица микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня.
Причина отключения – технологическое нарушение. Электричества нет по следующим адресам:
ул. Новоселов,
ул. Советской Армии,
ул. Касимовское ш.,
ул. Тимуровцев,
ул. Большая (Шереметьево-Песочня),
ул. Кальная,
ул. Касимовский пер.,
ул. Окская,
ул. Панферовский пер.,
ул. Быстрецкая,
ул. Тимакова,
ул. Солотчинское ш.,
ул. Гражданская.
— Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение, — сообщили в РГРЭС.
По вопросам электроснабжения рязанцев просят обращаться по телефону 55-01-12.