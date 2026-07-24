Фото из канала Бориса Ясинского
Общество

В Рязани косят траву на улицах, на которые жалуются жители

Валерия Мединская
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В Рязани продолжается покос травы. На днях специалисты Дирекции благоустройства города проводили окос на проезде Речников. Как сообщил глава администрации Борис Ясинский, местные заросли потребовали несколько дней работы.

Бригады управления по делам территорий косят траву на улице Октябрьской и на Зубковой. Адреса, на которые указывают жители, тоже в работе. Покос продолжат в дендропарке, на Лыбедском бульваре и площади Соборной, в сквере 60-летия Победы, в Гвардейском сквере и на других участках.

— На прошедших выходных ставил задачу окосить заросшие территории в районе Кремлёвского вала и в Лесопарке. Участки обширные, рельеф местами непростой, поэтому работы ведутся с учётом особенностей каждой зоны, — написал Ясинский в своём канале в МАКС.

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