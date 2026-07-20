Мошенники начали обманывать рязанцев с помощью «домовых чатов»

В Рязани мошенники создают индивидуальные домовые чаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения банка России.

Жителя Рязани добавили в чат в мессенджере. На аватарке — многоэтажка, где живет мужчина. Организатор представился директором реальной управляющей компании и попросил сверить данные якобы для «плановой интеграции сведений о собственниках в единую цифровую систему учета». Далее в переписке появился перечень из нескольких фамилий. Верные данные предлагалось подтвердить цифровым кодом, для получения которого нужно было пройти по ссылке.

Рязанца насторожило, что в группе, куда, как было заявлено, включили жителей многоквартирного дома, было всего четыре человека, один из которых — инициатор общения. Кроме того, двое «соседей» отвечали моментально и без вопросов прислали коды. Мужчину же организатор начал торопить, заявляя, что ждут только его. Житель Рязани чат заблокировал.

«Злоумышленники стараются, во-первых, создать искусственную нехватку времени, а во-вторых, воздействовать на эмоции. На человека давят, не давая ему подумать. Такое поведение должно сразу сигнализировать, что по другую сторону находятся мошенники. И это общение нужно прерывать», — советует заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.

Эксперт напоминает: чтобы не стать жертвой мошенника, нужно соблюдать базовые правила кибербезопасности: не передавать личные данные и коды, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять информацию и ее источник. Также важно стараться не поддаться эмоциям и не принимать решения в спешке.