Рязанцам напомнили, что делать при включении сирены

Жителям Рязанской области напомнили о правилах поведения при включении сирены оповещения.

Оперативная группа региона рекомендует тем, кто услышал сигнал на улице, сразу зайти в ближайшее помещение и укрыться от возможной опасности.

Тем, кто находится дома, советуют отойти от окон и перейти в наиболее безопасное место — например, в коридор или ванную комнату.

Жителей Рязани также призвали не снимать происходящее на телефон и не публиковать видео в интернете. Во время сигнала тревоги не стоит подходить к окнам или выходить на улицу ради съемки.

Актуальную информацию об обстановке в регионе можно получить через официальные каналы оперативной группы Рязанской области.

Берегите себя и своих близких!