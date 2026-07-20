За первое полугодие 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 2674 обращения. Это на 326 больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2348 обращений, сообщает сайт ведомства.

Большинство заявлений — 70,1% — жители направили в электронном виде. Еще 24,7% обращений поступили по почте, а 5,2% были приняты во время личного приема.

Чаще всего рязанцы обращались по вопросам защиты прав потребителей — на эту тему пришлось 56,2% всех заявлений. Еще 39,6% касались санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Среди санитарных проблем наиболее распространенными стали жалобы на условия проживания в домах, вывоз твердых коммунальных отходов, качество продуктов питания, шум, питьевую воду и состояние атмосферного воздуха.

В сфере защиты прав потребителей почти половина обращений была связана с розничной торговлей. При этом большинство жалоб касалось продажи непродовольственных товаров, в том числе через интернет. Среди претензий к сфере услуг чаще всего жители региона сообщали о проблемах с услугами связи, финансовыми организациями, жилищно-коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием и культурно-развлекательными услугами.

По итогам рассмотрения обращений специалисты Роспотребнадзора дали разъяснения по 1795 заявлениям, еще 595 направили в компетентные ведомства. Кроме того, управление объявило 229 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.