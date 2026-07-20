Общество

С улицы Почтовой в Рязани доставили в полицию 27 человек 

Алексей Самохин
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За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.  

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 24 нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан. 

Например, в ходе рейдовых мероприятий в ночь с пятницу на субботу на улице Почтовой в отдел МВД России по Советскому району города Рязани для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям доставлено 27 граждан. Пресечено 16 административных правонарушений из них: по ст. 5.35 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей) – 3 протокола; по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртного в общественном месте) – 4 протокола; по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) – 1 протокол. 

В двух кафе на улице Почтовой выявлена торговля алкогольными напитками, на которых нет необходимых сопроводительных документов. Изъято 16 литров спиртного. 

Всего за прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции в городе Рязани выявили нарушения правил розничной торговли спиртным в магазине на улице Новоселов, а также – в кафе на улицах Соборная, Горького и на Южном промузле. Изъято 87 литров алкогольных напитков. 

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции. 

Также полицейские задержали 5 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. 

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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