С улицы Почтовой в Рязани доставили в полицию 27 человек 

За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 24 нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан.

Например, в ходе рейдовых мероприятий в ночь с пятницу на субботу на улице Почтовой в отдел МВД России по Советскому району города Рязани для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям доставлено 27 граждан. Пресечено 16 административных правонарушений из них: по ст. 5.35 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей) – 3 протокола; по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртного в общественном месте) – 4 протокола; по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) – 1 протокол.

В двух кафе на улице Почтовой выявлена торговля алкогольными напитками, на которых нет необходимых сопроводительных документов. Изъято 16 литров спиртного.

Всего за прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции в городе Рязани выявили нарушения правил розничной торговли спиртным в магазине на улице Новоселов, а также – в кафе на улицах Соборная, Горького и на Южном промузле. Изъято 87 литров алкогольных напитков.

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Также полицейские задержали 5 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.