«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

К старице Макарии ехали со всей страны: верующие и неверующие, простые рабочие и учёные. И каждый искал у неё совета, молитвы или хотя бы капли надежды в самые тяжёлые времена. Незадолго до своей смерти она произнесла фразу, которую и сегодня разбирают на цитаты и примеряют к современным событиям. Она вызывает всё больше споров и размышлений о том, что же на самом деле ждёт нашу страну. Да, это вопрос веры, а не точных фактов, но то, как звучат её слова, заставляет задуматься даже самых закоренелых скептиков. В главном пророчестве молитвенницы Макарии из Смоленска разбиралось издание «Царьград».

«Ломка построек и народа»: как старица предвидела распад СССР

В деревне Карпово Смоленской губернии 11 июня 1926 года в семье Артемьевых родилась двойня. Мальчика крестили первым, но он был слишком слабым и вскоре умер. Девочку назвали Феодосией, что переводится «данная Богом». Все вокруг верили, что рождение малышки — это огромное счастье для родителей, но на самом деле оно оказалось тяжёлым испытанием и для них, и для самой девочки, потому что с полутора лет у Феодосии начали болеть ноги, а к трём годам она могла передвигаться только ползком. В крестьянском доме больной ребёнок считался обузой. Её нередко забывали даже накормить, а когда началась война, пятнадцатилетнюю Феодосию просто оставили одну в пустом доме.

Почти два года она выживала как могла, пока её не приютила пожилая монахиня Наталия, бывшая насельница Вяземского монастыря, которая чудом избежала лагерей. Вместе они поселились в Тёмкино, и в двадцать лет Феодосия стала послушницей под именем Тихона, в тридцать три — монахиней, а первого февраля 1978 года приняла великую схиму с именем Макария. Именно тогда к ней начали приходить люди, потому что по всей округе стали говорить о её даре прозорливости.

В мае 1989 года духовные чада дословно записали слова старицы Макарии о том, что будет «ломка построек и народа» и «хождение в крови по колено». Позже эти слова стали трактовать как точное предсказание распада Советского Союза и последовавших за ним войн и конфликтов. Первого января 1993 года к старице приехал епископ Питирим. Владыка и старица разговаривали вполголоса, и вдруг та неожиданно произнесла вслух фразу, которая до сих пор звучит как приговор: «Мне так жаль, что с Россией расстанемся!» Владыка переспросил, неужели Россия не возродится, и Макария ответила с горечью: «Уже поздно! Россия на соль переводится!»

«Москва — город святой»: пророчества о возрождении России

Эти слова теперь часто связывают с тяжёлым кризисом девяностых годов — экономическим и политическим, когда страна переживала глубокий спад. Тогда всем казалось, что она теряет свои ориентиры, и смутные годы не закончатся никогда Потом всё изменилось, и многие обратились к другой части пророчеств Макарии. Она говорила и утешительное, обнадёживающее, что давало людям надежду на лучшее будущее. Она наставляла своих духовных чад: «Москва — город святой, православным нельзя уезжать… Россия никогда не погибнет! Её Господь просветит, и она опять будет Россия как Россия», и эти слова сегодня звучат особенно актуально для тех, кто ищет опору в вере.

«Поститесь, молитесь»: духовное завещание молитвенницы

Старица Макария умерла 18 июня 1993 года, и её последние слова стали своего рода духовным завещанием для всех, кто к ней приходил за советом и утешением: «Поститесь, молитесь, в этом спасение…» Для верующих это остаётся главным напоминанием о том, что путь к спасению лежит через молитву и покаяние. И для всех без исключения её жизнь и её слова — это чудо, которое можно познать, лишь поверив, и именно эта вера продолжает привлекать к ней людей спустя десятилетия после её ухода.