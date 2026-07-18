Середина июля в Рязанской области хоть и отметилась холодными ночами, оказалась достаточно влажной. Дожди и умеренное дневное тепло дали грибникам повод заглянуть в леса. В группе «Грибы и грибники Рязанской области» они публикуют свои результаты «тихой охоты».

В Клепиковском округе продолжается «лисичковый бум». Автор одного из постов показывает наполненные лисичками корзинку, таз и ведро. Локацию для сбора приводит следующую – Колесниковское сельское поселение.

Много лисичек в лесах около Тумы. За три часа «тихой охоты» одному из грибников удалось набрать полторы корзины.

За лисичками рязанцам также предлагают съездить в сторону Деулино. Там много посадок, где обычно находят много грибов этого вида. Правда, грибников предупреждают о буйствующих насекомых:

– Лосиная муха кусает и комары сквозь одежду грызут тоже, – пишет один из комментаторов.

Хороший «улов» лисичек у грибников в Старожиловском округе. Находят их также в Кадомском, Пронском, Сасовском и других округах. В целом грибники отмечают: сезон лисичек продолжается, собрать их сейчас можно в разных уголках региона.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Сложнее дела обстоят с белыми грибами в лесах Рязанской области. Хотя в последние дни грибники всё чаще публикуют свои уловы боровиков.

Например, в Спасском округе пошла уже вторая волна белых. Грибник Александр Ермаков рассказал, что ходил по лесу несколько часов и смог набрать целое ведро белых. По его наблюдениям, червивость у них почти отсутствуют, сами грибы прячутся в траве на солнышке в неглубоких канавах.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Грибники, которые охотились за боровиками в лесах других округов, наоборот, указывают на червивость. Как поражённые червями белые, так и чистые находили в Старожиловском, Рыбновском, Шиловском, Спасском, Кораблинском, Ряжском, Рязанском округах. Вывод один – белые грибы в лесах уже появляются, но их не так много, как хотелось бы. Совет от участников сообщества – ищите боровики по краям лесов.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Устремиться в ближайшие дни в лес стоит любителям подосиновиков. Красивые грибы с рыжими шляпками стали находить любители «тихой охоты» всё чаще. Богатым «уловом», в котором очень много подосиновик, похвастался грибник Михаил Никулин. По его словам, всё это было собрано в Михайловском округе.