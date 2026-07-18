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Всё решит «пятиугольник силы». Жириновский описал будущее несколькими фразами

Валерия Мединская
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После смерти Владимира Жириновского интерес к его прогнозам не ослабевает. В Сети вновь обсуждают одно из самых известных предсказаний политика, в котором он описал устройство мира к середине XXI века. В отличие от многих других, этот прогноз сторонники лидера ЛДПР называют самым оптимистичным. По словам Жириновского, уже к 2050 году на смену однополярному миру должна прийти новая система, где главную роль будут играть сразу пять мировых центров силы.

Сегодня это предсказание Жириновского снова активно обсуждают на фоне продолжающихся геополитических перемен. Многие вспоминают его слова о будущем России, мировом порядке и новой расстановке сил на международной арене.

Какие страны Жириновский называл будущими лидерами мира

Ещё в 2014 году Владимир Жириновский публично заявил, что эпоха безусловного лидерства Соединённых Штатов постепенно завершится. Вместо одного центра влияния, по его прогнозу, появится своеобразный «пятиугольник», который сможет поддерживать мировую стабильность.

Как сообщали СМИ, политик называл пять ключевых центров будущего мироустройства. В этот список вошли Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин и Дели. Именно эти города, по мнению Жириновского, должны были стать главными площадками принятия решений мирового масштаба.

Внимание многие обратили на то, что среди предполагаемых лидеров не оказалось Великобритании. При этом Индии политик отводил особую роль. Он считал, что именно Дели сможет стать одним из важных факторов сохранения баланса в Азии и будет влиять на развитие отношений с Китаем.

Какую роль Жириновский отводил России в будущем мире

Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко рассказывала, что её отец подробно описывал не только состав будущих центров силы, но и распределение сфер влияния между ними.

Согласно этому прогнозу, Москва должна была стать главным политическим центром для Центральной Азии, Ирана, Турции и Афганистана. Вашингтону Жириновский отводил ведущую роль в странах Южной Америки. Пекин и Дели, как предполагалось, совместно влияли бы на государства Юго-Восточной Азии, а Брюссель отвечал бы за развитие отношений с Африкой.

Политик также высказывал мнение, что Европа со временем изменит свою позицию в отношении России. Эти заявления остаются частью его личных прогнозов и не являются подтверждёнными фактами.

Новый мировой порядок без больших войн

По замыслу Владимира Жириновского, такая система могла обеспечить долгосрочную стабильность. Он считал, что несколько крупных центров силы смогут обеспечивать баланс интересов и тем самым снизить риск серьёзных международных конфликтов.

Политик предполагал, что после формирования нового миропорядка государства смогут избежать масштабных войн, тяжёлых экономических противостояний и крупных региональных кризисов. Многие сторонники называют это пророчество Жириновского самым светлым среди его многочисленных прогнозов о будущем России и мира.

Какие даты будущего называл Владимир Жириновский

После смерти политика стало известно о его рукописных текстах, в которых были указаны предполагаемые этапы мировых перемен. Поклонники Жириновского называют эти записи своеобразной «капсулой времени».

Согласно опубликованным сведениям, к 2030 году, как предполагал политик, должен завершиться мировой кризис. На 2036 год он относил кардинальные изменения международной политической системы, а к 2040 году ожидал объединения славянских народов. Главной же датой он называл 2050 год. Именно тогда, по его мнению, Россия должна была окончательно занять место одного из главных архитекторов нового мирового порядка.

Эти прогнозы продолжают активно обсуждать в интернете, однако они отражают исключительно личное видение будущего, которое высказывал Владимир Жириновский.

Почему прогнозы Жириновского продолжают обсуждать спустя годы

Особый интерес к словам политика появился после того, как часть его прежних прогнозов пользователи сочли совпавшими с последующими событиями. Именно поэтому новые и старые предсказания Жириновского регулярно становятся предметом обсуждений в социальных сетях и в СМИ.

В последние годы многие вновь вспоминают его заявления о глобальном переделе мира, роли России в международной политике и постепенном завершении эпохи однополярной системы. При этом эксперты напоминают, что подобные высказывания остаются политическими прогнозами и личными оценками самого Жириновского.

Сегодня пророчества Жириновского, предсказания Жириновского о России, прогнозы Жириновского о будущем мира, а также новый мировой порядок в его глазах остаются одними из самых популярных поисковых запросов среди пользователей, которые интересуются политическими прогнозами, историей и громкими пророчествами.

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