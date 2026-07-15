Власть и политика

Татьяна Панфилова предложила внести в стратегию развития Рязани пункт по модернизации систем отопления

Валерия Мединская
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Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты и представители администрации Рязани провели выездное совещание, на котором обсудили состояние котельной на улице 1-е Бутырки. Это стратегически важный городской объект: от качества его работы зависит бесперебойная подача тепла и горячего водоснабжения в дома и соцобъекты всего микрорайона.

Как отметила Панфилова на своей странице ВКонтакте, оборудование котельной используется уже 40 лет. На сегодняшний день оно требует серьёзной модернизации.

– С руководством МУП «РМПТС» обсудили перспективы реконструкции данной котельной. Подходить к решению этих вопросов необходимо комплексно, подобные котельные работают во всех районах города, – отметила председатель Гордумы.

В ходе встречи Татьяна Панфилова предложила внести в Стратегию социально-экономического развития Рязани раздел, направленный на модернизацию городской системы отопления.

– Рекомендовали предприятию разработать программу финансового оздоровления. Проект документа будет обсуждаться вместе с депутатами и представителями профильных структур администрации. Главная задача – не допустить в городе аварийных ситуаций в отопительный период. В каждом доме должно быть тепло и комфортно, – говорится в сообщении.

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