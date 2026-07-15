Татьяна Панфилова предложила внести в стратегию развития Рязани пункт по модернизации систем отопления

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты и представители администрации Рязани провели выездное совещание, на котором обсудили состояние котельной на улице 1-е Бутырки. Это стратегически важный городской объект: от качества его работы зависит бесперебойная подача тепла и горячего водоснабжения в дома и соцобъекты всего микрорайона.

Как отметила Панфилова на своей странице ВКонтакте, оборудование котельной используется уже 40 лет. На сегодняшний день оно требует серьёзной модернизации.

– С руководством МУП «РМПТС» обсудили перспективы реконструкции данной котельной. Подходить к решению этих вопросов необходимо комплексно, подобные котельные работают во всех районах города, – отметила председатель Гордумы.

В ходе встречи Татьяна Панфилова предложила внести в Стратегию социально-экономического развития Рязани раздел, направленный на модернизацию городской системы отопления.