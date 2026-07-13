Жириновский называл страны, которые исчезнут с карты: соседям России жёстко приготовиться

За год до начала специальной военной операции, 16 января 2021 года, Владимир Жириновский собрал членов своей партии. Он детально обрисовал, чем, по его мнению, закончится конфликт России с Западом. Политик был уверен: НАТО не выдержит прямого столкновения. Европейские политики просто испугаются, передают слова основателя ЛДПР журналисты News.ru

НАТО дрогнет и запросит мира

«Они остановятся, я вас уверяю. Вы зря думаете, что они такие смелые. Они испугаются. Я вас уверяю — они дрогнут, они запросят мира», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия делает всё правильно. Но призывал действовать активнее, жёстче и быстрее. В любом случае, как считал политик, Российскую Федерацию ждёт победа. А страны НАТО — капитуляция.

Исчезновение Украины, Польши и Прибалтики

Ключевая часть прогноза Владимира Жириновского касалась эскалации конфликта. Он предрекал, что она может стереть с карты целые государства. По его мнению, военные действия не остановятся на территории Украины. Они будут разрастаться.

Итогом станет исчезновение не только Украины, но и Польши, и стран Прибалтики. Как самостоятельных геополитических игроков.

На вопрос, что тогда будут делать западные лидеры, Жириновский ответил чётко: «Что они будут делать? Они воевать не будут!» Вместо войны с НАТО Россию ждут мирные переговоры, уверял депутат.

«Ялта-2» и референдумы

Согласно его пророчеству, противники сами попросят остановить боевые действия. Они сядут за стол переговоров, чтобы выработать новое соглашение. Наподобие Ялтинской конференции 1945 года.

«Они попросят: давайте остановим военные действия на территории Украины и Польши, Прибалтики. И давайте договариваться, делать «Ялту-2″», — озвучил будущий запрос Запада Жириновский.

Итогом переговоров станут референдумы на спорных территориях, утверждал политик. Жители бывших украинских, польских и прибалтийских территорий предпочтут дружить с Россией.

Прибалтика — исконно русская земля

По его мнению, жители этих земель сами захотят вернуться под протекторат России. Так же, как это было в имперский и советский периоды. Ещё в 2015 году парламентарий подчёркивал: страны Балтии должны выйти из НАТО и снова стать частью Российской Федерации.

Владимир Жириновский считал Прибалтику исконно русской землёй. В 2019 году у посольства Латвии он напомнил, что через два года будет трёхсотлетие вхождения прибалтийских земель в состав Российского государства. Он подчёркивал, что по Ништадтскому мирному договору 1721 года эти земли «навечно включены в состав Российской империи». И «никакой Латвии и Эстонии не было».

Незаконный выход и возвращение территорий

Жириновский также называл выход Прибалтики незаконным. Большевики, по его словам, «незаконно предоставили независимость», так как «нельзя раздавать земли своего государства». В этом контексте он также заявлял о необходимости вернуть Российской Федерации все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.

По его прогнозу, от Литвы останется карликовое государство. Каунас, Шауляй, Панавежис. Восточную Эстонию могут присоединить к Ленинградской области. А восточную Латвию — к Смоленской и Псковской областям.