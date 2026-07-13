Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото - официальный сайт ЛДПР
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Жириновский называл страны, которые исчезнут с карты: соседям России жёстко приготовиться

Валерия Мединская
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За год до начала специальной военной операции, 16 января 2021 года, Владимир Жириновский собрал членов своей партии. Он детально обрисовал, чем, по его мнению, закончится конфликт России с Западом. Политик был уверен: НАТО не выдержит прямого столкновения. Европейские политики просто испугаются, передают слова основателя ЛДПР журналисты News.ru

НАТО дрогнет и запросит мира

«Они остановятся, я вас уверяю. Вы зря думаете, что они такие смелые. Они испугаются. Я вас уверяю — они дрогнут, они запросят мира», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия делает всё правильно. Но призывал действовать активнее, жёстче и быстрее. В любом случае, как считал политик, Российскую Федерацию ждёт победа. А страны НАТО — капитуляция.

Исчезновение Украины, Польши и Прибалтики

Ключевая часть прогноза Владимира Жириновского касалась эскалации конфликта. Он предрекал, что она может стереть с карты целые государства. По его мнению, военные действия не остановятся на территории Украины. Они будут разрастаться.

Итогом станет исчезновение не только Украины, но и Польши, и стран Прибалтики. Как самостоятельных геополитических игроков.

На вопрос, что тогда будут делать западные лидеры, Жириновский ответил чётко: «Что они будут делать? Они воевать не будут!» Вместо войны с НАТО Россию ждут мирные переговоры, уверял депутат.

«Ялта-2» и референдумы

Согласно его пророчеству, противники сами попросят остановить боевые действия. Они сядут за стол переговоров, чтобы выработать новое соглашение. Наподобие Ялтинской конференции 1945 года.

«Они попросят: давайте остановим военные действия на территории Украины и Польши, Прибалтики. И давайте договариваться, делать «Ялту-2″», — озвучил будущий запрос Запада Жириновский.

Итогом переговоров станут референдумы на спорных территориях, утверждал политик. Жители бывших украинских, польских и прибалтийских территорий предпочтут дружить с Россией.

Прибалтика — исконно русская земля

По его мнению, жители этих земель сами захотят вернуться под протекторат России. Так же, как это было в имперский и советский периоды. Ещё в 2015 году парламентарий подчёркивал: страны Балтии должны выйти из НАТО и снова стать частью Российской Федерации.

Владимир Жириновский считал Прибалтику исконно русской землёй. В 2019 году у посольства Латвии он напомнил, что через два года будет трёхсотлетие вхождения прибалтийских земель в состав Российского государства. Он подчёркивал, что по Ништадтскому мирному договору 1721 года эти земли «навечно включены в состав Российской империи». И «никакой Латвии и Эстонии не было».

Незаконный выход и возвращение территорий

Жириновский также называл выход Прибалтики незаконным. Большевики, по его словам, «незаконно предоставили независимость», так как «нельзя раздавать земли своего государства». В этом контексте он также заявлял о необходимости вернуть Российской Федерации все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.

По его прогнозу, от Литвы останется карликовое государство. Каунас, Шауляй, Панавежис. Восточную Эстонию могут присоединить к Ленинградской области. А восточную Латвию — к Смоленской и Псковской областям.

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