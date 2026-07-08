Экономика и бизнес

Рязанская область вошла в ТОП-3 российских регионов по реализации промышленной политики

Валерия Мединская
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Рязанская область заняла третье место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России после Москвы и Московской области. Результаты рейтинга Минпромторга РФ озвучены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. 

О высоких результатах региона сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова. Она отметила, что рейтинг формируется на основе нескольких показателей.

Среди них — оценка экономического развития региона, взаимодействия с промышленным комплексом, мер государственной поддержки предприятий, а также уровень развития региональной промышленной инфраструктуры, кадрового потенциала и продвижения промышленной продукции.

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