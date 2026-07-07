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Она предупредила Россию об этом ещё осенью: спустя девять месяцев слова «индийской Ванги» стали реальностью

Валерия Мединская
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Осенью 2025 года индийская ясновидящая Арчена приехала в Москву и стала гостьей программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Тогда она рассказала о будущем России, природных катаклизмах, развитии технологий и грядущих переменах в мире. В российских медиа провидицу уже прозвали «индийской Вангой».

С тех пор прошло около девяти месяцев. За это время часть её прогнозов, как считают сторонники провидицы, уже сбылась. Другие события, о которых говорила Арчена, только могут произойти. Поэтому её предсказания вновь обсуждают в Сети. И стоят они наряду с громкими пророчествами легендарной Ванги и другими прогнозами известных мистиков о будущем России и о том, когда закончится СВО. В предсказаниях индийской провидицы разбирались журналисты РИА Новости.

Всё начнётся с Камчатки

Арчена не впервые делает прогнозы, связанные с Россией. Ещё в 2024 году она говорила, что страну ждёт период повышенной природной активности.

Заметными стали её слова о Камчатке. Тогда ясновидящая заявила, что вулканическая активность усилится и последствия окажутся серьёзными. Позже активизировались вулканы Мутновский, Ключевской и Крашенинникова. Кроме того, Арчена говорила о сильном землетрясении в Сибири. Позже сейсмическая активность была зафиксирована на Алтае. Тогда многие снова вспомнили её слова.

Мир уже меняется

Во время программы Арчена говорила, что самые большие перемены не происходят за один день. По её мнению, они уже начались, хотя многие пока этого не замечают.

Ясновидящая объясняла, что всё происходящее в мире связано между собой. Она считала, что крупные природные явления и другие события являются частью более масштабных процессов, которые уже запущены. Мир всё чаще будет сталкиваться с климатическими аномалиями.

Что будет дальше? Предсказание Арчены

По словам провидицы, изменения климата продолжатся. Она говорила о вероятности крупных лесных пожаров в центральных регионах России, усилении сейсмической активности на Камчатке и даже возможном наводнении в Москве.

Ещё один прогноз касался зимы. Арчена считает, что со временем привычные снежные зимы станут редкостью, а сильные снегопады будут происходить всё реже.

Искусственный интеллект: благо или главная угроза?

Во время своего выступления ясновидящая отдельно остановилась на развитии искусственного интеллекта.
По её мнению, в ближайшие десятилетия технологии будут развиваться настолько быстро, что человеку станет всё сложнее полностью контролировать этот процесс.

Арчена также предположила, что примерно через пятьдесят лет мир может измениться до неузнаваемости. Она связывала это с развитием клонирования ДНК и технологий, которые постепенно сотрут грань между человеком и искусственными системами.

Что Арчена говорила о России

Отдельный прогноз касался будущего России. Провидица утверждала, что ближайшие пять-шесть лет станут для страны переломными. По её словам, изменения затронут не только Россию, но и скажутся на мировой политике. Арчена также говорила о больших духовных силах, которые, по её мнению, сосредоточены в стране. Именно они, как считала ясновидящая, помогут пройти через непростой период.

При этом точных дат она не называла. Однако именно эта часть её выступления сегодня вызывает наибольший интерес у тех, кто ищет предсказания о будущем России, прогнозы о том, когда закончится СВО, новые предсказания Ванги, наследие Ванги, пророчества о России и предсказания на 2026 год.

Пока одни относятся к словам Арчены скептически, другие продолжают наблюдать тем, насколько её прогнозы совпадают с реальными событиями. Спустя несколько месяцев после эфира её выступление вновь стало предметом обсуждения.

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