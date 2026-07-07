«Энергетическая паника» и катастрофы: экстрасенс Кушель оставила мрачный прогноз на вторую половину 2026-го

Интерес к предсказаниям на 2026 год, будущему России и мира, а также возможным глобальным событиям продолжает расти. На этом фоне в зарубежных СМИ вновь обсуждают заявление экстрасенса Анджелы Кушель, которая представила своё видение ближайших месяцев. Британское издание Express сообщило, что, по мнению эзотерика, до конца 2026 года человечество может пережить череду серьёзных потрясений.

Пожары и наводнения: что, по словам экстрасенса, ждёт мир

Как утверждает Кушель, наиболее опасным фактором в ближайшее время станет стихия. Она считает, что в течение четырёх–пяти месяцев могут произойти три крупных пожара, способных привести к масштабным разрушениям. При этом экстрасенс не назвала страны или регионы, где, по её версии, развернутся эти события. Она лишь отметила, что одно из предполагаемых мест начинается на букву «К».

На этом, по её словам, череда испытаний не закончится. Кушель заявила, что вслед за пожарами мир якобы столкнётся с шестью сильными ливнями. Часть из них она сравнила с ураганами. В своей трактовке экстрасенс связала такие явления с риском крупных наводнений и разрушений в разных уголках планеты.

Если верить её прогнозу, всего за сравнительно короткое время человечество может столкнуться с девятью масштабными природными катастрофами. При этом никаких доказательств или фактов, которые подтверждали бы подобный сценарий, не приводится.

«Период потрясений» и рост тревожности

Отдельную часть своего прогноза Кушель посвятила состоянию общества. По её мнению, мир уже переживает этап глубоких перемен. Экстрасенс заявила, что ощущает влияние неких «энергетических изменений». При этом она подчеркнула, что не связывает их напрямую с солнечной активностью или космическими процессами.

По её версии, такие изменения могут отражаться на эмоциональном фоне людей. Она считает, что именно этим можно объяснить рост тревожности, раздражительности и ощущение нестабильности, которое сегодня испытывают многие.

Говоря о будущем мира, Кушель назвала нынешний этап временем «реакционных сдвигов». Она также использовала выражение «энергетическая паника», описывая общее настроение общества. По мнению экстрасенса, люди могут воспринимать происходящее намного острее, чем позволяют реальные масштабы событий. Основными источниками напряжения она назвала экономическую ситуацию, действия властей и накопившееся общественное недовольство.

Когда ситуация может измениться

Несмотря на мрачные заявления, Кушель считает, что после октября обстановка способна постепенно стать спокойнее. Она не говорит о резком переломе или быстром улучшении. По её словам, речь идёт скорее о медленной адаптации к новым условиям и постепенном изменении привычного уклада жизни.

Среди возможных тенденций экстрасенс также упомянула частичную стабилизацию цен. По её оценке, это может коснуться и стоимости топлива.

Стоит отметить, что подобные прогнозы относятся к сфере эзотерики и не имеют научного подтверждения. Тем не менее публикации о предсказаниях на 2026 год, будущем России, будущем мира, глобальных катастрофах, пророчествах и мистических прогнозах продолжают вызывать широкий интерес у читателей.