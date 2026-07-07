Жительница села Поляны фиктивно прописала у себя 12 мигрантов

Жительница Рязанского муниципального округа стала фигурантом уголовного дела за массовую фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Советскому району города Рязани совместно с коллегами из подразделения по вопросам миграции выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан при проверке достоверности сведений миграционного учета.

Полицейские установили, что 63-летняя жительница села Поляны Рязанского муниципального округа через МФЦ на улице Почтовой в Рязани зарегистрировала в своем домовладении 12 граждан страны Среднеазиатского региона. Оказалось, что в доме живет только сама женщина, а иностранные граждане по указанному адресу отсутствуют.

Фиктивно зарегистрировав мигрантов в возрасте от 54 до 25 лет, злоумышленница получила денежное вознаграждение.

Подразделением дознания отдела МВД России по Советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», по грозит до 5 лет лишения свободы.

Нарушившие миграционное законодательство иностранцы привлекаются к административной ответственности.