Опасность атаки БПЛА в Рязанской области. Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В Рязанской области более шести часов сохраняется беспилотная опасность

Алексей Самохин
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В Рязанской области ночью 7 июля объявили режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило жителям региона в 00:51.

Граждан попросили избегать открытых участков местности и не подходить к окнам. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Позже РСЧС несколько раз продлевала действие предупреждения. Сообщения о сохранении беспилотной опасности поступили в 03:06, 05:02 и 07:06.

По состоянию на утро 7 июля режим продолжает действовать. Официальной информации о возможных происшествиях или последствиях на территории региона не поступало.

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