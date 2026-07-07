В Рязанской области более шести часов сохраняется беспилотная опасность

В Рязанской области ночью 7 июля объявили режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило жителям региона в 00:51.

Граждан попросили избегать открытых участков местности и не подходить к окнам. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Позже РСЧС несколько раз продлевала действие предупреждения. Сообщения о сохранении беспилотной опасности поступили в 03:06, 05:02 и 07:06.

По состоянию на утро 7 июля режим продолжает действовать. Официальной информации о возможных происшествиях или последствиях на территории региона не поступало.