Голый мужчина с биноклем наблюдал за девушками на Борковском карьере в Рязани

В Рязани на первом Борковском карьере произошёл неприятный случай. Подруг, наслаждавшихся отдыхом, напугал голый мужчина, который скрывался в кустах, сообщает канал «Рязань. Происшествия» в Максе.

Как рассказали девушки, они отдыхали на Борковском карьере, когда заметили голого мужчину в кустах. По их утверждению, мужчина занимался непристойными действиями и наблюдал за отдыхающими через бинокль.

Ситуация усугубилась тем, что после того, как девушки решили покинуть место отдыха, мужчина, по их словам, последовал за ними, передвигаясь через кусты. Такое поведение вызвало у рязанок обоснованные опасения за свою безопасность.

Девушки опубликовали фото с места происшествия и обратились к общественности и правоохранительным органам с просьбой найти и наказать виновного.

«Прошу найти и наказать по полной программе», — говорится в обращении пострадавших.

18+