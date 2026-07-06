Более 70 беспилотников ВСУ пытались атаковать Ярославский НПЗ

В ночь на 6 июля Ярославская область столкнулась с масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов. Главной целью противника стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны удар был успешно отражен.

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил в своем канале в MAX, что над территорией области было уничтожено более 70 вражеских дронов. Глава региона назвал этот инцидент крупнейшей атакой на стратегический объект и выразил благодарность военнослужащим и всем специалистам, участвовавшим в защите неба над Ярославлем.

Михаил Евраев также затронул вопрос помощи местным жителям, чье имущество могло пострадать в результате падения обломков сбитых БПЛА или работы систем ПВО. По словам губернатора, в регионе предусмотрена система компенсационных выплат для пострадавших.

Получить подробную информацию о порядке оформления материальной помощи граждане могут на официальном портале Правительства Ярославской области. Кроме того, для оперативного информирования работает горячая линия по номеру 112, где специалисты проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Губернатор подчеркнул, что профильные ведомства уже ведут адресную работу с каждым пострадавшим в индивидуальном порядке, чтобы помощь была оказана максимально быстро и эффективно.