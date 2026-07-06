В Рязанской области 8 июля ограничат движение транспорта на участке трассы М-5 «Урал»

ФКУ «Поволжуправтодор» предупреждает водителей о временном ограничении движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Ограничения будут действовать 8 июля 2026 года.

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено на 170-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» (маршрут Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск). Участок перекрытия находится в границах Рыбновского муниципального округа.

Ограничения будут действовать в период с 04:00 до 06:00 по московскому времени. Таким образом, движение будет полностью остановлено на два часа в предрассветное время.

Как пояснили в «Поволжуправтодоре», временное ограничение движения связано с проведением работ по демонтажу П-образной опоры. Для безопасного проведения этих работ необходимо полностью остановить движение на участке трассы.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей учитывать данную информацию при планировании своих поездок.