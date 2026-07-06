Эксперт рассказал, откуда ВСУ запускали дроны для удара по российским городам 6 июля

Россия ежедневно наносит массированные комбинированные удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки беспилотников. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью aif.ru. По его словам, масштаб российских ответных действий значительно превосходит усилия противника.

В ночь на 6 июля украинские БПЛА вновь атаковали российские регионы. Под ударами оказались Севастополь, Санкт-Петербург, Ярославль и даже удаленный на 2500 километров Омск. Эксперт подробно разобрал логистику противника.

По словам Кондратьева, атаки на Крым, где в Керчи погибла мирная жительница и пострадали еще два человека, осуществляются из Одесской области. Это ближайшая точка, откуда технически проще и эффективнее запускать аппараты на полуостров.

Совершенно иную географию имеют дроны, летящие на северо-запад России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области силы ПВО уничтожили 56 беспилотников, а на подступах к Ярославлю — свыше 70. Эксперт уверен, что эти аппараты используют воздушное пространство недружественных государств.

«Вероятнее всего, беспилотники взлетают с территории Западной Украины, пролетают территорию Польши, пролетают территорию стран Прибалтики, используя их воздушное пространство», — отметил Кондратьев. При этом он не исключил и прямых пусков с территории балтийских государств.

По его мнению, Ярославль также атаковали по «прибалтийской» схеме, поскольку оттуда ближе лететь, огибая Москву, чем из северных районов Украины.

Особое внимание эксперт уделил атаке на Омский нефтеперерабатывающий завод. Город находится примерно в 2500 километрах от украинской границы, что делает его одной из самых дальних точек, до которых смогли дотянуться вражеские БПЛА. Благодаря слаженной работе ПВО Минобороны, большая часть дронов была уничтожена на подлете, жертв и разрушений удалось избежать.

Максим Кондратьев подчеркнул, что российские Вооруженные силы не ждут «удара возмездия» для ответа, а действуют на опережение и на упреждение.

«Нужно понимать, что Россия ежедневно наносит комбинированные ракетно-беспилотные удары. Количество одновременно участвующих в атаке беспилотников с нашей стороны уже гораздо больше тысячи. Не нужно ждать какого-то удара возмездия — эти удары происходят каждый день. Мы гораздо системнее уничтожаем военную и критическую инфраструктуру противника», — пояснил академик.

Основными целями российских ударов остаются военные заводы, транспортно-логистические хабы и мобильные группы запуска БПЛА. В Минобороны ранее отмечали, что интенсивность и количество таких ответных атак будут только наращиваться.