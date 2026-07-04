В Красноярском крае неделю ищут мать с пятилетней дочкой, сбежавших из дома

В Красноярском крае продолжаются поиски 32-летней местной жительницы Екатерины и ее пятилетней дочери. Женщины пропали в Ачинске около недели назад, спустя всего пять дней после того, как Екатерина отпраздновала свой день рождения.

По данным SHOT, мать и дочь уехали из Ачинска. При этом их одежда вызывает серьезные опасения у спасателей и волонтеров: Екатерина была одета в куртку, тогда как пятилетняя девочка была одета совсем не по погоде — на ней было лишь легкое платьице.

Маршрут их перемещения частично установлен. Последний раз женщин видели в Красноярске, однако показания очевидцев заставляют волонтеров бить тревогу: по их словам, в краевом центре мать видели одну, без ребенка.

В дежурную часть полиции с заявлением о пропаже обратился супруг Екатерины. Мужчина пояснил, что его жена ранее уже уходила из дома, однако в тот раз он не стал обращаться в правоохранительные органы. Сам муж утверждает, что накануне исчезновения никаких ссор в семье не было.

Знакомые семьи рассказали о непростом характере Екатерины. По их словам, женщина всегда казалась им странной: она могла подолгу сидеть в одиночестве в подъезде. Известно также, что в более раннем возрасте она уже сбегала от своих родителей.

Супруги вместе вели семейный бизнес — они занимались ремонтом старой техники с последующей продажей. Местные жители выдвигают версию, что Екатерина могла сбежать именно от мужа. По их предположению, причиной конфликта и последующего исчезновения могли стать финансовые проблемы и серьезные разногласия в ведении общего дела.