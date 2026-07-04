Павел Малков сообщил о сбитом над Рязанской областью беспилотнике

Губернатор Рязанской области Павел Малков отчитался о работе средств противовоздушной обороны в регионе в ходе ночной атаки беспилетных летательных аппаратов. По его словам, дежурные расчеты ПВО успешно справились с угрозой.

Глава региона подтвердил факт работы ПВО в ночное время. «Сегодня ночью над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — сообщил Павел Малков в своем обращении.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 3 июля до 07:00 мск 4 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено колоссальное количество воздушных целей. Всего над территорией Российской Федерации было ликвидировано 389 украинских беспилетных летательных аппаратов самолетного типа.