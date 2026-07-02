Происшествия

Гаражи и машины горели в Рязанской области 1 июля

Алексей Самохин
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Три крупных пожара случились в Рязанской области в среду, 1 июля. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

В 06:44 поступило сообщение о загорании автомобиля в городе Рязани. Адрес места происшествия не сообщается. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара — 6 квадратных метров. 

В 11:08 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, хозяйственной постройке и загорании автомобиля в селе Полково Рязанского муниципального округа. В тушении участвовали 16 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара — 120 «квадратов». 

В 18:08 в Касимове загорелись два гаража. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Общая площадь пожара — 30 квадратных метров.

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