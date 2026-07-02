За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По данным региональной Госавтоинспекции, в этих авариях один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Также в регионе было зафиксировано 24 ДТП, в которых автовладельцы получили только материальный ущерб.

Смертельная авария произошла в среду, 1 июля, в Ряжском округе. Примерно в 18:10 на 13-м километре автодороги «Ряжск — Журавинка — Салтыки — Кузьминка» 38-летний местный житель на автомобиле «УАЗ Патриот» потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Полученные водителем травмы оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Всего за сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили в Рязанской области 13 319 нарушений Правил дорожного движения. В их числе пресечено три факта нетрезвого вождения. Ещё один автомобилист отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудники ведомства зафиксировали более 20 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.