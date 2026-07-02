Спасатели нашли на берегу Енисея телефоны девочек, пропавших в Туве

На берегу Енисея в Кызыле обнаружили телефоны двух школьниц, которые считаются пропавшими без вести, сообщило управление МЧС по Туве в «Максе».

Выяснилось, что девочки 2013 года рождения вышли из дома в среду около 18 часов. Одна из них живет на улице Буренской, другая — на Листвянке. Они не вернулись домой и перестали выходить на связь.

«Сегодня утром сотовые телефоны пропавших детей были обнаружены на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства по улице Колхозной », — рассказали в МЧС.

Сейчас спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону вниз по течению от места происшествия. В операции задействовали три едиинцы техники.

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что ранее девочки никогда не уходили из дома, не предупредив родителей.