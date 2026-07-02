Альпинистка упала с 450-метровой высоты и удивила спасателей своим состоянием

Женщина упала с высоты 450 метров с горы Шаста в Калифорнии, склоны которой покрыты снегом, и удивила спасателей своим состоянием, пишет New York Post.

По данным источника, 31-летняя женщина поднималась по популярному маршруту с двумя начинающими альпинистами, когда неожиданно сорвалась с высоты примерно 4000 метров и упала на высоту около 3500 метров. Спасатели обнаружили ее в сознании после этого.

На место происшествия прибыли сотрудники лесной службы США и Калифорнийского дорожного патруля. У женщины, вероятно, был перелом правой лодыжки и другие травмы, однако она осталась жива.

Лесная служба напомнила альпинистам, что условия на горе Шаста могут быстро меняться, и рекомендовала им использовать соответствующее снаряжение.