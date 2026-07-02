Житель Тумы отобрал у ребят самодельный пистолет и стал фигурантом уголовного дела

Полицейские изъяли из дома в поселке Тума Клепиковского округа самодельный пистолет калибра 5,6 мм. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России «Клепиковский» получили сведения, что 75-летний житель рабочего поселка Тума хранит дома самодельный пистолет.

Полицейские провели обследование строений усадьбы и обнаружили в гараже в инструментальном шкафу предмет, похожий на пистолет. Экспертиза установила, что в гараже хранился изготовленный кустарным способом пистолет калибра 5,6 мм. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, около 10 лет назад житель поселка Тума, гуляя в окрестных лесах, услышал звуки выстрелов. Из любопытства мужчина пошел на звук выстрелов и увидел на полянке трех молодых людей. Парни по очереди стреляли из пистолета по бутылкам, выставленным на земле. Мужчина заволновался, что ребята могут наделать бед и решил забрать у них оружие. Житель поселка незаметно дождался, когда у парней закончатся патроны, неожиданно подошел к ним и под угрозой расправы отобрал оружие, но не сдал его в полицию, а незаконно хранил в гараже.

Следователь полиции» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.