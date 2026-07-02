Минобороны раскрыло цели ударов по Киеву

Российские военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака стала ответом на попытки киевского режима нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре.

Целями атаки стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

По информации оборонного ведомства, в Киеве под удар попал ряд ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса:

ООО «РАДИОНИКС» — научно-производственная база радиоэлектронной промышленности, выпускающая системы управления для крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных ракет проекта «Клон».

— научно-производственная база радиоэлектронной промышленности, выпускающая системы управления для крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных ракет проекта «Клон». НПК «АТЛОН АВИА» — сборочное предприятие, обеспечивающее ВСУ беспилотниками большой дальности Ан-196 «Лютый» и ударными БпЛА «Магура УА».

— сборочное предприятие, обеспечивающее ВСУ беспилотниками большой дальности Ан-196 «Лютый» и ударными БпЛА «Магура УА». ГП «Антонов» — основная авиационная производственная база, где разрабатывают военные самолёты, а также собирают и модернизируют БпЛА Ан-196 «Лютый».

— основная авиационная производственная база, где разрабатывают военные самолёты, а также собирают и модернизируют БпЛА Ан-196 «Лютый». АО «Киевский радиозавод» и ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА» — ракетный агрегатно-детальный завод, модернизирующий прицельные комплексы для украинских танков и БМП, а также выпускающий комплектующие для БпЛА, систем ЗРК и РЭБ.

— ракетный агрегатно-детальный завод, модернизирующий прицельные комплексы для украинских танков и БМП, а также выпускающий комплектующие для БпЛА, систем ЗРК и РЭБ. Предприятие «ПВ ГРУПП УКРАИНА» (КИЕВ-25) — площадка для производства и хранения программно-аппаратных средств комплекса РЭБ «Лима», предназначенного для подмены навигационных сигналов.

Кроме того, высокоточными ударами поражены крупные логистические и энергетические узлы украинской столицы. В их числе транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», где хранились иностранные комплектующие, беспилотники большой дальности и боеприпасы к ним. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов ООО «Грандтерминал» (КИЕВ-3), снабжавший дизельным топливом части киевского гарнизона ПВО и подразделения ВСУ в зоне боевых действий. Для ограничения работы военно-промышленного комплекса из строя выведены газораспределительные станции в Киеве и Киевской области.