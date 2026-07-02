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Общество

Рязанцам напомнили об окончании срока уплаты НДФЛ

Алексей Самохин
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УФНС России по Рязанской области напомнило жителям Рязани о необходимости в срок не позднее 15 июля 2026 года уплатить исчисленный налог на доходы (НДФЛ).

От рязанских налогоплательщиков, получивших в прошедшем году налогооблагаемые доходы,  поступило почти пять тысяч налоговых деклараций на общую сумму НДФЛ к уплате в бюджет — более 1 млрд 265 млн рублей. 

Уплатить налог следует самостоятельно, так как законодательством не предусмотрено направление налоговым органом уведомлений и квитанций на оплату налога за задекларированный доход. 

Оплату налога удобно осуществить в Личном кабинете налогоплательщика или через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин», а также традиционно можно оплатить в любом ближайшем отделении банка.

В отношении граждан, не заявивших доходы, подлежащие декларированию, после 15 июля будут проведены камеральные налоговые проверки. По результатам камеральных проверок сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, будет определена налогоплательщику на основании имеющихся у налоговых органов документов и сведений без учёта дополнительной информации, которая может быть в распоряжении налогоплательщика. Кроме того, в этом случае налогоплательщику дополнительно придётся оплатить штраф и пени. 

Так, в 2025 году в отношении налогоплательщиков, своевременно не исполнивших обязанность по декларированию полученного дохода, было проведено более 3-х тысяч проверок, по итогам которых доначислено свыше 130 млн рублей. 

Подробную информацию о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно получить по бесплатному Единому телефонному номеру Контакт центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также на сайте ФНС России в разделе «Декларационная кампания 2026».

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