Рязанцев предупредили о мошенничестве с бесплатными ваучерами на бензин

Злоумышленники начали использовать период временных перебоев с топливом для обмана автовладельцев. Об актуальной схеме обмана сообщила официальная группа Рязанской области в соцсети «ВКонтакте».

Аферисты действуют от лица крупных банковских организаций. Пользователям предлагают принять участие в коротком анкетировании, за прохождение которого обещают выдать подарочный ваучер на 100 литров бензина. Сразу после этого потенциальной жертве отправляют уведомление о «выигрыше» в конкурсе, в котором человек даже не регистрировался.

Для получения несуществующего бесплатного топлива организаторы требуют ввести персональные данные и полные реквизиты банковской карты. При этом пользователя умышленно торопят, аргументируя это тем, что акция строго ограничена по времени, а число ваучеров быстро сокращается.

Чтобы защитить свои сбережения, эксперты рекомендуют критически относиться к любым сообщениям о внезапных бонусах, подарках или бесплатных товарах. Проверять достоверность любых маркетинговых кампаний следует исключительно на официальных сайтах или по телефонам горячих линий конкретных организаций. Жителям региона напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам личные сведения, называть реквизиты карт и секретные коды из СМС-сообщений.