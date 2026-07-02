Россияне тратят до 150 миллиардов рублей в год на ночной шопинг

В России покупатели тратят до 150 миллиардов рублей в год, чтобы сделать спонтанную покупку ночью, пишет Mash Money .

Издание выяснило, что на ночной шоппинг приходится 7–12% оборота маркетплейсов.

«Ночью усталость, стресс и желание себя побаловать работают особенно сильно. Маркетплейсы открыты 24/7, оплата в один клик — и корзина наполняется сама», — говорится в публикации.

При этом более трети таких заказов россияне делают импульсивно. Ежегодно они платят за ночные покупки от 30 до 80 миллиардов рублей. Если учитывать всю сферу электронной коммерции, включая доставку, цифровые услуги, подписки и другие онлайн-покупки, сумма может достигать 150 миллиардов.

Ночные покупки стали распространенным явлением уже давно, но в последнее время их популярность значительно возросла. Еще в 2016 году почти половина пользователей оформляла заказы в вечернее или ночное время.