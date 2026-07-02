Трусова начала катать короткую и произвольную программы: даются не без трудностей

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр, уроженка Рязани Александра Трусова возвращает свой активный и насыщенный спортивный график. Год назад девушка родила первенца, но не стала засиживаться в затяжном декрете. Воспитание грудничка Миши Александра с первых месяцев совмещает с тренировками. А теперь, когда малыш становится всё крепче, тренировки на льду становятся всё интенсивнее.

В своём блоге фигуристка рассказала, что уже начала «катать» короткую и произвольную программу с элементами. Пока всё идёт не так гладко, как хотелось бы. За месяцы беременности и материнства организм Александры отвык от олимпийских нагрузок.

— Возникают определенные трудности. В один день может получиться всё, а в другой – вообще ничего. И хоть в такие моменты кажется, что ничего не нарабатывается, мозгом я уже понимаю, что результат будет, просто чуть позже, — рефлексирует Александра Трусова.

Тренировки по новым правилам

Александра Трусова рассказывает: со временем её отношение к рабочему процессу изменилось. Она стала гораздо спокойнее. Раньше каждая неудача выбивала из колеи, теперь же девушка воспринимает трудности как часть пути.

Но есть и другая сторона. К восстановлению спортсменка теперь подходит намного внимательнее. Раньше можно было не думать о лишних нагрузках. Сейчас же организм напоминает о том, что нужно отдыхать. Трусова говорит об этом с улыбкой, но явно понимает: без заботы о себе уже не обойтись. Ведь спорт — это не только работа на льду, но и умение вовремя услышать то, что требует тело.

Хореография возвращается в график

К тренировкам добавился ещё один важный элемент. Трусова сообщила, что в её расписание снова вернулась хореография. Это значит, что нагрузка стала плотнее.

Сейчас для молодой мамы Александры важен баланс. Она старается держать ровный темп и работать без рывков. Но, по всей видимости, именно такой подход поможет двигаться вперёд без выгорания.